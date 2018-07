No Rio, teleférico do Alemão terá novo horário A partir da próxima segunda-feira, o teleférico do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, passará a funcionar apenas das 7h às 12h. Desde que foi inaugurado, na semana passada, o sistema funcionava de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h.