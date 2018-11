No RJ, 10 são acusados por suposta fraude em concurso

A denúncia foi encaminhada em dezembro de 2010 e recebida pela 5ª Vara no último dia 17 de maio, mas a informação foi divulgada somente hoje pela assessoria de imprensa do MPF. Entre os acusados, seis estavam inscritos no concurso, três eram servidores do Ministério Público Estadual (MP-RJ) e um trabalhava no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pela organização do concurso.

Segundo o MPF, José Augusto Barbosa, que trabalhava no NCE/RJ, roubou a prova na gráfica contratada para a impressão. Ele teria sido "instigado" pelos funcionários do MP-RJ, Sales Ximenes Aragão e Aluisio Gomes da Silva. Os dois repassaram o documento ao colega de trabalho Marcelo Tancredo, que por sua vez cedeu aos candidatos Marcos Oliveira Pereira, Raphael Oliveira Campos, Ricardo Cunha Sobreira, Claudio Cardoso Lima e Douglas Ribeiro.

Os réus respondem pelos crimes de corrupção (ativa e passiva), receptação, peculato (desvio de bens públicos por servidor), e violação de sigilo funcional. A defesa dos envolvidos têm um prazo de 10 dias úteis, contados a partir de 17 de maio, para responder à acusação.