No RJ, 2 bombeiros e 1 PM são acusados de extorsão O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) ofereceu denúncia contra dois bombeiros e um policial militar pela prática de extorsão. Os cabos do Corpo de Bombeiros Gustavo Ribeiro Ramos e Fernando Paiva Gomes, e o cabo da Polícia Militar Alexandre Silva Rodrigues Rosa, foram denunciados pela Promotoria de Justiça de Japeri.