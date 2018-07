No RJ, 2.075 estão desalojados devido às chuvas Um boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira informa que 2.075 pessoas estão desalojadas em consequência das chuvas que atingiram sete municípios fluminenses: Angra dos Reis e Mangaratiba, na Costa Verde, Belford Roxo, Duque de Caxias e Seropédica, na Baixada Fluminense, e Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana. Essas pessoas tiveram suas casas inundadas ou danificadas, porém não destruídas, mas ainda não podem retornar aos imóveis.