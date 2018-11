No RJ, 40% dos alunos estão defasados, diz governo

A taxa é menor que a registrada há cinco anos, quando 45,3% dos estudantes da rede fluminense estavam defasados, segundo o Ministério da Educação (MEC). No Ensino Fundamental, a proporção atual de alunos com idade superior à considerada adequada é de 46,4%, chegando a afetar metade das matrículas dos anos finais de curso. A média de distorção nas escolas estaduais do País para este segmento é de 25%.

No Ensino Médio fluminense, 38% dos estudantes têm idade superior à recomendada para suas séries - taxa semelhante à nacional, de 38,3%. A proporção de alunos em defasagem compõe a taxa conhecida como "distorção idade-série", relacionada a repetências e evasão escolar.

Segundo educadores, estudantes mais velhos que seus colegas podem enfrentar dificuldades de aprendizagem e de ingresso no mercado de trabalho. A Secretaria de Educação afirma que implantou aulas de reforço e programas de apoio pedagógico para diminuir os índices de repetência nas escolas estaduais, reduzindo a taxa de distorção idade-série.

Os números da rede fluminense foram apresentados ontem em audiência na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que aprovou, em 2009, uma lei que obriga a secretaria a apresentar seus indicadores educacionais à Comissão de Educação da Casa.