No RJ, 53,5% das vítimas de estupro são menores de 14

Entre as vítimas, segundo o dossiê, 77,3% eram solteiras, 23,2% tinham entre zero e 9 anos, e 30,3% entre 10 e 14 anos de idade. Segundo o ISP, "chama a atenção" o aumento de 162% no número de vítimas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, passando de 68 vítimas, em 2009, para 178, no ano passado.

Além de estupro, o dossiê leva em conta também outros crimes cometidos contra mulheres. O número de ameaças cresceu 6,2%, com uma média de 137 vítimas por dia. Mais da metade delas tinha o companheiro ou ex-companheiro como provável autor do delito. Entre os casos de homicídio doloso cometidos contra mulheres, houve redução de 19,4% no total de 2010, em relação a 2009.

O número de vítimas do sexo feminino é maior nos casos de estupro (81,2%), ameaça (65,4%) e lesão corporal dolosa (62,9%). Os homens, ainda de acordo com o relatório, foram as maiores vítimas dos crimes de homicídio doloso (93,7%) e tentativa de homicídio (85,4%).