No RJ, professores ocupam andar do gabinete de Paes Cerca de 30 professores municipais ocupam o 13º andar do Centro Administrativo São Sebastião, onde funciona o gabinete do prefeito Eduardo Paes (PMDB), na Cidade Nova. O grupo protesta contra o projeto de lei que cria o plano de cargos e carreiras da Secretaria Municipal de Educação. Eles pretendiam ser recebidos pelo prefeito, mas a assessoria de Imprensa da prefeitura informou que Paes não está no prédio administrativo. Ele despacha do Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul.