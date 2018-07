No RS, 66 cidades estão em situação de emergência O número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência por desastres climáticos subiu de 52 para 66 ontem, com a inclusão, na lista, de São Gabriel, Iraí, Aceguá, Horizontina, Seberi, Palmitinho, Três Passos, Porto Mauá, Imbé, Capivari do Sul, Viamão, Pinhal Grande, Caibaté e Dom Feliciano. Um novo relatório da Defesa Civil também indica que o Estado ainda tem 4.922 pessoas desabrigadas e 15.594 desalojadas.