No RS, aeroporto Salgado Filho fecha para pousos

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está fechado para pousos desde as 5h54 desta segunda-feira, 9. Além da neblina, chove forte na região. O mau tempo vem prejudicando o funcionamento do terminal desde o fim da tarde de ontem. Até o início desta manhã, das 22 partidas programadas, 11 foram canceladas e 3 apresentaram atraso superior a 30 minutos. Quanto às aterrissagens, 5 das 18 foram canceladas e 3 estavam fora do horário previsto. No domingo, 8, nenhum avião pôde aterrissar entre 17h33 e 19h23 e das 19h53 às 21h02. As operações foram retomadas, mas acabaram sendo totalmente suspensas às 22h53. O Salgado Filho foi reaberto apenas as 2h18. Às 5h54, os pousos voltaram a ser interrompidos. Apesar de liberadas, as partidas são afetadas, já que os aviões não chegam ao aeroporto. Na semana passada, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) concluiu a instalação do Instrument Landing System (ILS) categoria 2. Com o novo equipamento, que auxilia o pouso em condições de pouca visibilidade, a estatal pretende reduzir os períodos de fechamento do aeroporto por más condições meteorológicas. Segundo a Infraero, o ILS passou por teste na sexta-feira e deve entrar em funcionamento ainda nesta semana.