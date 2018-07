No RS, Dilma faz apelo por direção segura nas festas

A presidente Dilma Rousseff pediu nesta sexta-feira, 20, "a todos os brasileiros" que se comprometam com práticas de direção segura nas cidades e rodovias durante as festas de final de ano e no período de férias do verão. Dilma esteve em Canoas, onde inaugurou a BR-448, conhecida como Rodovia do Parque.

Dilma lembrou que a terceira edição do programa Rodovidas vai aumentar a fiscalização nas estradas nesse período. "Vamos preservar vidas e garantir que as festas de fim de ano sejam motivo de celebração", ressaltou.

A rodovia inaugurada por Dilma tem 22 quilômetros e deve desafogar o tráfego da BR-116 entre as cidades de Sapucaia do Sul e Porto Alegre, um dos mais movimentados do País.

Como tem trajeto paralelo, alguns quilômetros a oeste, deve absorver até 40% do fluxo de 160 mil veículos por dia da BR-116. A nova rodovia exigiu a construção de dez viadutos e três pontes, além de trechos em via elevada para preservar banhados do parque Delta do Jacuí, e custou R$ 1,3 bilhão.