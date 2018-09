No RS, neblina fecha Salgado Filho para pousos por 1h

As operações de pousos foram suspensas às 7h14 e reabertas às 8h30. A partir desse horário, as chegadas são feitas com auxílio de instrumentos (quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista), assim como as decolagens, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Por conta do fechamento, seis chegadas, de um total de 11 voos programados, foram canceladas. Não houve atrasos. Entre as 23 partidas, seis foram canceladas e duas estavam com atrasos, segundo a Infraero.