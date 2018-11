No RS, neblina fecha Salgado Filho para pousos por 1h As operações de aterrissagem no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficaram suspensas por quase uma hora nesta manhã, entre 8h06 e 8h59, por conta da baixa visibilidade causada pela neblina que encobria a região. As decolagens não foram prejudicadas.