No RS, tio coloca fogo em sobrinho durante briga

Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, tio e sobrinho se desentenderam depois que o irmão da vítima estacionava sua motocicleta. Os familiares moram no mesmo terreno, mas em casas diferentes, na rua Maringá, no bairro que leva o mesmo nome. Conforme testemunhas, o tio, de 35 anos, estava embriagado e começou uma discussão com o dono da moto, que estaria do seu lado do terreno. O adolescente saiu em defesa do irmão, e acabou molhado com gasolina pelo tio, que ateou fogo.

O menor foi socorrido por parentes e levado por uma ambulância ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde permanece em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O agressor fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.