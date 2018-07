No São Paulo, ninguém tem medo de Ronaldo

"O Ronaldo é um jogador de qualidade, que preocupa sempre. Mas, nos momentos em que nos preocupamos muito com ele, tomamos o gol do Elias (primeiro jogo das semifinais do Paulista). Precisamos ter atenção com todos os jogadores, e não apenas com o Ronaldo", explica Miranda.

O zagueiro Rodrigo não vai se reencontrar com Ronaldo no gramado do Morumbi. O técnico Ricardo Gomes confirmou o retorno de Renato Silva ao time no domingo. No segundo jogo da semifinal do Paulista, em abril, o atacante fez seu gol depois de ganhar na corrida do defensor são-paulino. Foi o começo de uma fase difícil para o jogador, que teve embolia pulmonar e ficou afastado dos campos por três meses.