No segundo dia do Lixo Zero, menos cariocas são multados O número de multas para quem joga lixo na rua registrado no segundo dia do Programa Lixo Zero no centro do Rio foi menor do que no primeiro - um sinal de que as pessoas já estão mais cuidadosas. Entre 7h e 17h desta quarta-feira, 21, foram aplicadas 50 multas, contra 110 nesse mesmo período, na terça-feira (das 7h às 22h foram 121). Por outro lado, houve mais resistências: em geral de pessoas que alegaram desconhecer a Lei de Limpeza Urbana e questionaram o valor da multa mínima, de R$ 157.