No sorteio da Copa, Dilma exalta Pelé, trata Teixeira com frieza Apesar de notórios problemas nas obras de infraestrutura para a Copa do Mundo de 2014, a presidente Dilma Roussef afirmou na abertura do sorteio das eliminatórias para o mundial que o país estará pronto daqui a 3 anos e fará o melhor mundial de toda a história.