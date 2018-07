No Sul, aluno percorre 4 quilômetros entre um prédio e outro da Unipampa

Se o conjunto de cinco blocos interligados estivesse pronto, como na previsão, as atividades acadêmicas passariam a se concentrar no bairro Ivo Ferronato, a seis quilômetros do centro. Teria acesso asfaltado e linhas de ônibus até as proximidades.

Por enquanto, o que se vê no local é a placa com informações, como o custo de R$ 19,9 milhões da construção e a data de término prevista para 20 de fevereiro deste ano. Ao fundo, a estrutura do prédio erguida e a imensidão do pampa.

Enquanto isso, as atividades estão distribuídas por seis locais diferentes. Num deles funciona a reitoria. Os alunos têm aulas em outros cinco. A prefeitura de Bagé cedeu o prédio de um antigo posto de saúde e uma sala do Colégio São Pedro. E a Unipampa também ocupa salas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em sistema de compartilhamento, e do Colégio Auxiliadora, privado, por locação. Alugou ainda o edifício de uma clínica desativada para instalar laboratórios. Outros, mais complexos, dependem de salas adequadas.

A falta de espaços adaptados criou uma situação paradoxal. Há equipamentos armazenados em depósitos, à espera de instalação. Há livros ainda empacotados na biblioteca, sem lugar para todo o acervo.

O aluno Felipe Ramos Lima, de 21 anos, que cursa Engenharia Renováveis e Ambiente, tem de usar sua bicicleta para percorrer os 4 quilômetros entre o prédio conhecido como "sede" e o da UERGS. Ele tem dez minutos entre o fim de uma aula e o início de outra. "Nesses casos a estratégia dos colegas é pedir para sair um pouco antes a um professor e para chegar um pouco depois a outro", relata Felipe. Seu colega William de Moraes, de 19 anos, chegou a fazer o trajeto duas vezes ao dia, a pé, no semestre passado.

O que mais preocupa os dois, no entanto, é a falta de laboratórios. "Como o engenheiro vai se formar se nunca entrar num laboratório?", questiona. Mesmo se dizendo um pouco frustrado, Felipe afirma que só a criação da Unipampa lhe abriu a possibilidade de frequentar um curso superior. "Antes eu não tinha essa previsão", recorda.

Além de Bagé, a Unipampa tem câmpus em outras nove cidades. Para a reitora Maria Beatriz Luce, os desafios decorrem da ampla região geográfica em que a instituição está distribuída. "As cidades ficam entre 1 e 8 horas de distância", explica. Segundo ela, o desenvolvimento econômico da região era estagnado e a intenção da universidade é ajudar a melhorar o desempenho.