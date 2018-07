No Sul-Americano, prévia para Mundial O Campeonato Sul-Americano de Star de Vela começa hoje, no Iate Clube do Rio, e terá presença de velejadores ilustres. Lars Grael vai defender seu título do ano passado ao lado de Ronald Seifert, enquanto o irmão Torben reviverá a parceria com Marcelo Ferreira. Robert Scheidt vai competir com Bruno Prada. As três duplas pretendem aproveitar o evento para fazer reconhecimento da raia do Mundial de Star, de 12 a 23 de janeiro.