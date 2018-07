No Sul, área também aumenta No Rio Grande do Sul e no Paraná, Estados responsáveis por mais de 90% da produção nacional de trigo, os preços firmes do cereal, além da perspectiva de demanda e do apoio do governo - que aumentou os recursos para custeio e o preço mínimo de garantia -, também vêm estimulando o aumento da área plantada. No Rio Grande do Sul, conforme levantamento de junho da Conab, o plantio do cereal deve chegar a 817 mil hectares, o que representa área 15,1% maior do que a da safra passada. A expectativa de colheita é de 1,7 milhão de toneladas, ou 15,6% a mais do que a safra anterior. Conforme a Câmara Setorial das Culturas de Inverno, porém, deve haver redução de tecnologia, por causa dos altos custos de produção. No Paraná, o principal produtor nacional do cereal, o último levantamento da Conab mostra um incremento bem maior do que o esperado. Os paranaenses devem cultivar, segundo a Conab, 1,081 milhão de hectares, o que representa área 30% maior do que a semeada na safra anterior. Em condições favoráveis de clima, o Paraná pode colher esta safra até 2,812 milhões de toneladas do cereal, ou 51% a mais do que na safra passada.