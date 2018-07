No sul da Itália, Papa volta a pedir paz entre povos O papa Bento XVI renovou seus pedidos de cooperação e paz entre os povos, especialmente entre a população do Oriente Médio e dos países do Mediterrâneo. O papa deu essa mensagem durante uma visita a cidade portuária de Brindisi. Bento XVI disse que a solução do conflito precisa ser encontrada "pela exploração de qualquer caminho diplomático, por maior atenção e encorajamento a qualquer sinal de diálogo e desejo de reconciliação". Uma multidão de aproximadamente 70 mil pessoas recebeu o papa na cidade de Brindisi hoje, último dia da visita do pontífice à região de Paglia.