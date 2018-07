No Sul, Flu tenta acabar com jejum fora de casa Ainda bem para o Fluminense que os números não entram em campo, pois se os jogadores fossem se deixar levar pelo retrospecto já pisariam o gramado do Estádio Olímpico para o duelo de hoje, às 16 horas, com o Grêmio, derrotados. Enquanto os gremistas estão invictos em seus domínios no Brasileiro, os tricolores não sabem o que é vencer longe do Maracanã há quase seis meses.