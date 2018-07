No SUS, linfoma é diagnosticado tarde Pesquisa com pacientes com linfoma - câncer que afeta células de defesa - revela que aqueles que se tratam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) recebem diagnóstico tardio. Enquanto no serviço público apenas 18,4% dos pacientes chegam aos centros especializados no estágio inicial da doença, nos hospitais particulares esse índice sobe para 38,7%.