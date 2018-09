No SUS, um terço espera até seis meses por exame Pesquisa feita com pacientes do SUS atendidos na rede estadual paulista indica que 29,3% chegam a esperar de 21 dias a 6 meses para fazer um exame ou procedimento pedido durante consulta médica. A última edição da Pesquisa de Satisfação dos Usuários do SUS também revela falta de vacinas. Dos 10.663 entrevistados, 33,2% relataram falta nas unidades de saúde.