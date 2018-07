No TSE, Advocacia Geral anuncia fim de 'Café com o Presidente' A Advocacia Geral da União (AGU) anunciou que o programa semanal de rádio "Café com o Presidente" não será mais transmitido. O anúncio foi feito durante julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em que a coligação do candidato do PSDB à Presidência, José Serra, pedia a suspensão do programa.