No Twitter, Dilma fala sobre Parada Gay e violência homofóbica

A presidente Dilma Rousseff postou mensagens em sua página na rede social Twitter na tarde deste domingo, 4, sobre a Parada do Orgulho LGBTT, que acontece em São Paulo. Dilma afirmou que "pessoas de todo o país estão hoje em São Paulo para participar da Parada LGBT".

Segundo ela, no ano passado, a entidade sobre diretos humanos Brasil (@DHumanosBrasil) lançou o Sistema Nacional LGBT, que articula politicas públicas em conjunto com Estados, Distrito Federal e municípios. Dilma disse que o módulo LGBT do Disque100 é hoje a principal ferramenta no combate à violência homofóbica. O serviço é gratuito, anônimo e funciona, afirma a presidente.

Parada gay. Centenas de bandeiras e fantasias coloridas já tomaram a Avenida Paulista na tarde deste domingo, 4, para a 18ª Parada do Orgulho Gay. Segundo a Polícia Militar, cerca de 12 mil pessoas já estão no evento. A coordenação da Parada ainda não tem uma estimativa do público que chegou à Paulista, mas afirma que o número de participantes é bem maior e espera mais de quatro milhões de pessoas.