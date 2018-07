No Twitter, Dilma lamenta morte de Reginaldo Rossi

Por meio da sua conta pessoal no microblog Twitter, a presidente Dilma Rousseff lamentou neste domingo a morte do cantor Reginaldo Rossi, que faleceu na última sexta-feira devido a complicações de um câncer de pulmão.

"A morte de Reginaldo Rossi deixa um vazio no coração de seus milhões de fãs", escreveu Dilma no Twitter. "Reginaldo Rossi tocou o coração de milhões de brasileiros com suas músicas de extremo romantismo."

Para a presidente, o cantor fez "da simplicidade uma arte" e "cantava as dores do dia a dia com letras que todos entendiam".

O governo de Pernambuco decretou três dias de luto pela morte de Reginaldo Rossi.