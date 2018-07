No Twitter, Dilma se solidariza com cinegrafista A presidente Dilma Rousseff se manifestou nesta sexta-feira, 07, no Twitter, sobre o caso do cinegrafista Santiago Andrade, ferido na quinta-feira, 06, durante protesto no centro do Rio: "Minha solidariedade ao cinegrafista Santiago Andrade, atingido por explosivo quando participava da cobertura de manifestação, no Rio".