No último dia, apostador retira prêmio da Mega-Sena

Segundo o superintendente regional da Caixa no Vale do Paraíba, Antonio Eduardo Ferreira Alves, o bilhete estava esquecido e o ganhador só foi alertado depois de assistir e ler as reportagens alertando sobre o prazo final. ?Há 20 anos ele apostava nas mesmas dezenas (12 - 15 - 16 - 20 - 27 - 32) e guardava embaixo de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida?, contou o executivo. A procedência do ganhador não foi divulgada por questões de segurança, mas o superintendente garantiu que o bilhete foi validado em uma agência do Vale do Paraíba.

O ganhador tem 40 anos, é casado, tem uma filha e é corintiano. Conforme o superintendente da Caixa, a mulher havia feito faxina na casa e guardado o bilhete em outro local.Conforme Alves, o novo milionário aplicou em poupança e fundos de investimentos. ?Em breve, ele vai recuperar os mais de R$ 120 mil que deixou de ganhar nesses três meses, já que o dinheiro ficou parado, sem rendimento?, completou. Caso o sortudo não aparecesse, o dinheiro seria destinado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.