NOAA prevê verão no Hemisfério Norte sem El Niño A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira, 9, que não são esperadas condições climáticas de El Niño e La Niña durante o verão deste ano no Hemisfério Norte, que começa em 21 de junho. De acordo com o governo norte-americano, o clima esteve normal em abril, o que deve continuar ao longo dos próximos meses.