Noar diz que caderno de registro de aeronave foi furtado

Em nota na noite de hoje, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que está analisando dados da aeronave PR-NOA. Segundo a Anac, as anotações registradas no caderno auxiliar não constam no livro de registro de voo, jornada e ocorrências da aeronave e de seus tripulantes, o Diário de Bordo. O procedimento fere a legislação em vigor.

Segundo a companhia, todas as percepções e relatos dos tripulantes sobre as condições das aeronaves são tratados com responsabilidade e solucionados pelos especialistas em manutenção. A empresa também afirma que, "assim como já fazia", continuará a cumprir todas as determinações da Anac. Segundo a empresa, isso foi feito desde a sua homologação como empresa aérea regular. A Noar diz que sempre operou aeronaves homologadas pelos órgãos competentes.

A companhia se põe à disposição das autoridades aeronáuticas - Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa) e Anac - e diz que voltará a se manifestar sobre esse assunto apenas após posicionamento da Anac.

Apoio

Na nota, a companhia afirma também que desde o primeiro momento após o acidente aéreo ocorrido no último dia 13, no Recife, sua a prioridade tem sido prestar todo o apoio necessário aos familiares das vítimas. A Noar acrescenta que continua fazendo isso de várias formas, como disponibilização de transporte, hospedagem e acompanhamento de equipe multidisciplinar (psicólogos, médicos, assistentes sociais).