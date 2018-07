Nobel da Paz regressa a origens ao premiar Ahtisaari Por Wojciech Moskwa OSLO (Reuters Life!) - Os puristas do Nobel devem estar contentes. Depois de ampliar a definição do que seria a "paz" nos últimos anos a fim de incluir o meio ambiente e a economia na premiação, o Comitê Norueguês do Nobel voltou a suas raízes e concedeu ao mediador Martti Ahtisaari, em 2008, o que muitos consideram ser o título mais prestigioso do mundo. O ex-presidente da Finlândia passou grande parte das últimas três décadas mediando conflitos na África, na Ásia e nos Bálcãs em nome da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Européia (UE) -- um currículo que provavelmente teria cativado o criador do prêmio, Albert Nobel. Em seu testamento, datado de 1895, o sueco Nobel disse que o prêmio de paz deveria ser concedido "ao mais intenso ou ao melhor trabalho feito em nome da fraternidade entre as nações e da abolição ou redução dos Exércitos existentes e da formação ou disseminação de congressos de paz." O prêmio, concedido pela primeira vez em 1901, expandiu-se gradualmente para abarcar os que defendem os direitos humanos e a democracia -- considerados pelo Comitê do Nobel as bases da paz. Neste século, a entidade ampliou ainda mais sua definição de "paz", incluindo os que lutam pelo meio ambiente e os que tentam levar o desenvolvimento econômico aos mais pobres. "Eu vejo com bons olhos essa volta às raízes", disse à Reuters Stein Toennesson, chefe do Instituto Internacional para a Pesquisa da Paz, de Oslo. "O comitê chegou à conclusão de que o prêmio não deve ser concedido com tanta frequência a pessoas que trabalham em outras áreas -- deixando claro que se trata, nesse caso, de um prêmio da paz." Para algumas pessoas, os vencedores do ano passado, o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC), não mereciam essa honra porque o trabalho deles havia tido pouco impacto sobre a paz no mundo. Entre os outros vencedores dos últimos anos, constam o empresário Muhammad Yunus, de Bangladesh, e seu Banco Grameen, por seu trabalho de combate à pobreza por meio de microempréstimos, e a ambientalista Wangari Maathai, por sua campanha de plantio de árvores no Quênia. ECLÉTICO OU POUCO CONTUNDENTE? Ahtisaari, de 71 anos, é o primeiro negociador de paz clássico a vencer o prêmio desde o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, agraciado em 2002. O presidente do Comitê do Nobel, Ole Danbolt Mjoes, disse que a consagração de Ahtisaari dava-se no "espírito de Alfred Nobel", ou seja, de "colocar as mediações de paz na agenda" e inspirar outros. Os membros do comitê já disseram que sua definição de paz pode ampliar-se ainda mais para abarcar áreas como o jornalismo -- o qual, segundo argumentam, pode ter um impacto direto sobre a guerra e a paz. "Esse prêmio mostra o que o comitê tem feito e o que, provavelmente, continuará a fazer: alternar entre uma definição mais tradicional de paz e reconhecer outras pessoas por meio de uma definição mais ampla de paz", afirmou Jan Egeland, ex-chefe de operações de emergência da ONU. Alguns, no entanto, discordam que a postura adotada pela entidade nos últimos anos seja benéfica. "O comitê, ao encampar uma definição ampla -- alguns diriam rala -- de paz, contribuiu para, em alguns anos, tornar o prêmio menos interessante", escreveu o jornalista Morten Fyhn na edição de sexta-feira do jornal Aftenposten. "E isso agrada às forças que hoje temem o prêmio." (Reportagem adicional de Richard Solem e Alister Doyle)