Nobel nega ter aceitado convite de ministro

"Ela fará pesquisas no Brasil nos próximos três anos. A cientista residirá no país, em Campinas (SP), onde desenvolverá pesquisas para o Laboratório Nacional de Luz Síncroton", dizia o texto no site da ministério, retirado do ar. A versão atual da notícia não menciona decisão da pesquisadora: "(Ada) foi convidada a ser a primeira cientista de excelência a fazer parte do Programa Ciência Sem Fronteiras."

"Sei que o ministro anunciou (que eu aceitei), mas ele não me compreendeu perfeitamente", afirmou Ada ao Estado. "Não disse que pretendo vir ao Brasil. Disse que, no futuro, é um projeto a ser considerado. Mas não há nada concreto. Absolutamente nada: nem tempo, nem lugar."

O ministro admite que recebeu uma carta da pesquisadora solicitando a correção do mal-entendido. Mas insiste em dizer que a cientista tem interesse em pesquisar no País.