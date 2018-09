Noiva mecânica transforma Fusca 1969 em Porsche clássico para casamento

Uma militar britânica passou mais de seis anos transformando a sucata de um Fusca comprado a preço de banana em um Porsche antigo para cumprir seu sonho de chegar ao seu casamento a bordo do modelo clássico.

Megan Ashton, de 26 anos, que trabalha como oficial de engenharia da Marinha britânica, comprou o Fusca 1969 por 200 libras (cerca de R$ 540) em dezembro de 2004.

Desde então, ela desmontou o Fusca e o reconstruiu pouco a pouco como um Porsche 356, o primeiro modelo produzido pela companhia, entre 1948 e 1956.

Ashton gastou cerca de 4 mil libras (cerca de R$ 10,8 mil) com a transformação, mas o carro reformado, que tem algumas peças originais da Porsche, foi avaliado em 25 mil libras (R$ 67,6 mil).

Reforma acelerada

A militar conta que a reforma do carro foi acelerada há dois anos, quando foi ela pedida em casamento pelo então namorado, Rob.

Para conseguir realizar seu sonho, ela usou seus conhecimentos de engenharia mecânica e também a ajuda do pai, que possui uma oficina mecânica em Devon, no sudoeste da Inglaterra.

Apenas o chassi, o motor e as rodas do Fusca se mantiveram no novo carro. Todos os outros componentes, incluindo carcaça, direção e odômetro, foram adicionados posteriormente para criar uma réplica o mais fiel possível do Porsche 356.

O motor teve pistões e cilindros acrescentados para elevar sua força de 1.285 para 1.776 cilindradas.

Componentes em comum

Tanto o Fusca quanto o modelo 356 foram criados pelo mesmo engenheiro, Ferdinand Porsche, e continham vários componentes comuns na fabricação, o que facilitou a transformação.

Para ajudar na reforma, Ashton abriu mão de todos os seus presentes de aniversário e de Natal da família durante os seis anos de projeto em troca de ajuda para comprar peças para o carro.

Seu sonho foi finalmente cumprido no dia 13 de agosto, quando ela chegou ao casamento, na academia militar de Sandhurst, no sul da Inglaterra. no banco traseiro do Porsche.

"Amei cada minuto da reforma e o momento tão especial de poder chegar ao meu casamento com ele", afirmou Ashton.

"As pessoas podem achar pouco comum uma garota ter interesse em carros, mas cresci cercada por eles", acrescentou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.