Noiva presa suspeita de casamento 'ilegal' diz estar com 'coração partido'

Uma noiva presa em um cartório britânico pouco antes do início de sua cerimônia de casamento disse ser inocente e estar "com o coração partido".

Kamila Snarska, a noiva polonesa de 19 anos, foi presa pelas autoridades britânicas de imigração no dia do seu casamento, de véu e grinalda, no cartório de Oxford. O casal foi denunciado pela juíza local que desconfiou que o relacionamento dos dois fosse forjado.

Ela é suspeita de forjar um relacionamento com vistas a obter uma autorização para o noivo, Amrik Singh Dahnju, um cidadão indiano de 30 anos, viver na União Europeia.

A noiva, que não domina o inglês, disse à policia que tinha a intenção genuína de se casar com Amrik. Ela disse ainda que os dois viviam juntos há um ano na cidade de Oxford e que tinham dois gatos.

Validade

O casal não se vê desde a terça-feira, quando a batida das autoridades de imigração terminou levando cada um em um carro separado.

Kamila recebeu uma advertência e Amrik, acusado de falso testemunho, deve permanecer detido até o dia 8 de julho.

"Estamos assombrados com todas essas alegações de casamento arranjado que estão sendo feitas", disse o advogado que representa o casal, Balvinder Hayre, do escritório BHB Law em Coventry.

"Nossos clientes nos procuraram para aconselhamento e deram entrada no Departamento do Interior com base na permissão que tinham para se casar."

O advogado disse que "em nenhum momento houve qualquer disputa em relação à validade do relacionamento" e que é "terrível" que isto tenha vindo à tona justamente no dia do casamento.

Um britânico de 47 anos foi preso e liberado sob fiança e uma segunda mulher de nacionalidade polonesa foi liberada sem acusação.

Casamentos ilegais

O ministério do Interior britânico publicou estatísticas no início deste ano sobre o número de casamentos, envolvendo imigrantes, sob suspeita.

Segundo o ministério, 529 casos suspeitos foram reportados pelas autoridades locais em 2009, o que representa um salto de 54% em relação ao total de 2008.

Uma investigação da BBC mostrou que, em muitos casos, quadrilhas usam noivas de países do leste-europeu que fazem parte da União Europeia para conseguir vistos para imigrantes ilegais.

Mark Rimmer, superintendente da área de registros civis de uma região de Londres, disse à BBC que as autoridades desconfiaram que havia fraudes quando começaram a ver um grande aumento no número de casamentos em que os noivos não conseguiam se comunicar pela barreira do idioma.

Segundo o ministério do Interior, não são emitidos vistos quando há suspeita de casamento ilegal, até que os noivos consigam convencer as autoridades que a união é genuína.