Noiva publica anúncio para achar convidados para o casamento

Uma ucraniana que está se casando em Londres colocou num site um anúncio à procura de convidados "decentes" para preencher o espaço destinado aos amigos da noiva na igreja, informou a agência de notícias Press Association. A noiva, cuja identidade não foi revelada, decidiu tomar a decisão porque sua família não poderá comparecer ao casamento, com exceção de seus pais. Ela colocou um anúncio gratuito no site de classificados Gumtree procurando 30 pessoas para a cerimônia - entre elas voluntários para ser madrinhas e padrinhos. Em seu anúncio, ela diz: "Estou fazendo uma grande festa para cerca de 150 pessoas". "Meu parceiro tem várias pessoas da família para convidar para o casamento. Infelizmente para mim, minha família está na Ucrânia e não pode comparecer. Apenas minha mãe e meu pai estarão lá". Os voluntários terão de enviar uma fotografia e escrever um pouco sobre si mesmos. Como retribuição por sua presença na igreja, eles serão convidados também para a recepção - com refeição e dança incluídos. Em entrevista à Press Association, a analista de tendências do site Gumtree, Trisha Routledge, disse: "Para noivas e noivos cujas famílias moram no exterior, deve ser difícil não tê-los por perto no dia mais especial da sua vida". "É ótimo ver que estão encontrando outras formas de preencher os assentos e, ao mesmo tempo, oferecendo a alguns sortudos a chance de ir a um casamento de graça - e nunca se sabe quem você pode conhecer", comenta Routledge.