Noiva receberá indenização por falta de bolo em festa Uma noiva que não teve, em seu casamento, doces e salgados, por não terem sido entregues pela organizadora do evento, assim como o bolo, que foi substituído por um de isopor, conseguiu, na Justiça do Rio de Janeiro, o direito a indenização, que será paga pela cerimonialista do evento, Edna Resende.