Noivas disputam o 'Oscar' do casamento

Bia foi uma das dez vencedoras. Ganhou na categoria "noivos", com o registro do fotógrafo carioca Túlio Thome, de 28 anos. A cena dos noivos saindo do altar, montado em um sítio do Rio, parece cenário de propaganda da televisão. "No lugar do arroz, pedimos para os convidados fazer bolinhas de sabão", conta Bia. E foram as bolas caindo sobre o casal que garantiram o efeito todo especial, quase pop, à cena matrimonial.

"A premiação é um jeito de divulgar como esse universo de cerimônias é grande", diz a empresária Fernanda Suplicy, idealizadora da premiação e do site Yes Wedding. "Casamento está em moda. E existe todo tipo de celebração. Não há regras." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.