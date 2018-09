Noivas disputam vestidos em liquidação

A loja americana Filene's Basement realizou na última sexta-feira a edição anual do evento "Running of the Brides" - em tradução literal, Corrida das Noivas.

A venda de vestidos de noiva com grandes descontos começou às 8h da manhã no centro de convenções Hynes, em Boston.

Milhares de noivas se aglomeraram na porta da loja, e muita gente chegou a virar a noite na fila para garantir uma pechincha.

A tradição começou em 1947. Hoje, as moças se organizam em equipes, usando uniformes ou assessórios parecidos para dificultar desencontros na multidão.

No meio da correria, noivas se misturam com crianças e todas tentam garantir o seu vestido.

A noiva Amanda Collin levou a avó.

"A opinião dela é a mais importante. Se ela disser sim, eu pego o vestido", afirmou Collin.

Para ela, a "caça" ao vestido levou algumas horas e cerca de 125 provas.