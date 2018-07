Noivas têm dia de sonho na Praia de Copacabana

DIA DE PRINCESA - Sem noivo nem planos de casamento, Flávia dos Santos realizou um desejo de infância: experimentar um vestido de noiva

Flávia dos Santos Conceição tem só 20 anos, não tem namorado, mas viveu uma manhã de noiva ontem, em Copacabana, zona sul do Rio. Toda de branco, não parava de sorrir ao experimentar, na praia, o vestido desenhado pela paulista Rosi Ileska, enquanto curiosos observavam e motoristas que dirigiam pela Avenida Atlântica reduziam a velocidade para assistir à cena.

A jovem foi uma das participantes da sessão gratuita de consultoria para noivas montada na areia. Durante a manhã, quem passasse pelo trecho na frente do hotel Copacabana Palace podia tirar dúvidas sobre cerimônias e festas de casamento, obter conselhos sobre vestidos e até pedir para que os estilistas de plantão desenhassem croquis personalizados. "Uma consultoria com um estilista renomado pode custar de R$ 300 a R$ 400 a hora. Aqui, nós pudemos dar acesso a esse serviço a qualquer noiva", explicou Rosi.

No caso de Flávia, moradora de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o atendimento foi apenas uma prévia do que ela espera fazer quando decidir se casar. "Às vezes, eu pego revistas de noivas e fico folheando, olhando... A cada página que eu viro, eu me vejo lá", contou.

Um convite da equipe para experimentar o vestido foi o suficiente para que a jovem pudesse realizar um sonho de infância - mesmo que em um ambiente inusitado, fora de igrejas e casas de festa, e com termômetros marcando 40°C.

De roupa de ginástica e tênis sob o vestido, a estudante só tirou os óculos escuros a pedido de um dos consultores da equipe. "A felicidade é tão grande que eu nem sinto calor. Pode chover, pode nevar. Fica tudo bem", disse, rindo. "Nem preciso de noivo!"

Com o casamento marcado para outubro, a artesã Márcia Helena Marcelino Barbosa, de 38 anos, saiu de Niterói, na região metropolitana, em busca de uma solução certa. "Estava com uma dúvida enorme em relação ao meu vestido. Ainda não tinha nem começado a escolher, mas pude conversar com o estilista e ele desenhou um modelo pra mim", disse, depois de mostrar o croqui com o modelo criado sob medida pelo estilista Roberto Lugli, que também participou da consultoria.

"Você cria um vestido para cada mulher, que é única e especial. E é claro que esse clima e esse cenário servem de inspiração", afirmou ele.

A "ação urbana" faz parte do Fashion Noivas Show, uma feira de roupas e serviços para casamentos que ocorre no Rio de sexta a domingo e está agendada para outras cidades do País. Uma das organizadoras do evento, Rosi disse que gostou da experiência de fazer a consultoria em Copacabana. "Noiva é noiva em qualquer lugar do mundo, mas em lugares e épocas do ano mais quentes é importante aliar o glamour a uma leveza nas roupas", explicou. "Mas certamente a mulher vai aguentar até 40°C se não tiver jeito." A estilista, com larga experiência em casamentos, contou que, atualmente, muitas noivas escolhem um segundo vestido, mais leve, para poderem se movimentar melhor na festa de casamento. "As mulheres têm feito aulas de gafieira e de tango, contratado baterias de escolas de samba", explicou. "Não importa o estilo. Ela pode ter 30 ou 700 convidados, pode se casar na sala de jantar de casa, mas tudo tem de ser perfeito."