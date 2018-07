Noivo é condenado por incendiar castelo durante casamento

Um noivo que ateou fogo ao castelo onde ocorria a festa de seu casamento na Inglaterra foi condenado a seis anos de cadeia.

Horas depois de seu casamento, em junho de 2011, Max Kay, de 37 anos, incendiou o castelo de Peckforton, na região de Cheshire. Mais de 120 pessoas estavam no local na hora do incêndio.

Kay não concordou com a conta da festa, discutiu com funcionários do castelo e com o dono do hotel que funciona no local.

Horas depois do início do incêndio, parte do castelo estava destruída. O prejuízo ultrapassou 5 milhões de libras (cerca de R$ 14,4 milhões).