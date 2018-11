Noivo mata noiva e padrinho em festa de casamento

Rogério e Renata haviam se casado no civil na sexta-feira. A festa, para 200 convidados e que só terminaria com um café da manhã, foi presente da família da noiva. De acordo com o delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) João Brito, encarregado da investigação, o crime foi premeditado. "Eram cerca de 2 horas da manhã e a festa estava no auge, quando o noivo disse ''vocês vão ter uma surpresa''", afirmou Brito. Depois, Damascena teria saído e voltado com a arma, começando a atirar.

Tudo indica, segundo o delegado, que arma estava escondida numa caminhonete que pertence ao pai do noivo, mas era usada por ele. A polícia não encontrou a arma. Sem poder ouvir de imediato os familiares e convidados que testemunharam o crime - todos chocados e cuidando de velório e enterro - a polícia não levanta hipóteses para a tragédia, o que poderá ocorrer depois do depoimento das testemunhas. Informalmente, alguns familiares disseram ao delegado que os noivos estavam muito felizes. Ninguém conseguia entender.

A noiva e o padrinho morreram no local. Rogério ainda chegou a ser hospitalizado, mas teve morte cerebral pela manhã.