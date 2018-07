Noivo usa feno para fazer pedido de casamento

Um noivo apaixonado na Alemanha espalhou pilhas de feno pela fazenda dos pais para pedir a noiva em casamento.

Reunidos, os blocos formavam a frase em alemão: "Quer se casar comigo?"

Markus Schmidt, de 27 anos, juntou as pilhas durante meses e por muito tempo não sabia o que faria com elas.

Com a ajuda do irmão e de um trator, as pilhas foram arrumadas em letras de 3,5 metros de altura.

Na semana passada, após fazer o pedido formalmente à namorada e ouvir o aguardado "sim", Schmidt abriu as cortinas do quarto em que estavam e do qual era possível ver o campo onde estava sua criação.

Corinna, de 27 anos, disse que já estava muito feliz quando olhou pela janela e viu mais uma demonstração de amor.

"Eu nunca esperei que ele fosse fazer algo assim. Foi uma surpresa maravilhosa", diz ela.

O noivo diz ter se inspirado em amigos que tiveram ideias inusitadas para pedir suas noivas em casamento.

O casal está junto há nove anos e planeja se casar no civil ainda este ano e fazer uma cerimônia religiosa em 2010.