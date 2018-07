Noivos se casam na Times Square em homenagem à realeza britânica

Ao todo, 200 pessoas foram ao Greenwich Village, em Manhattan, para assistir ao casamento pela TV e aproveitar um verdadeiro café da manhã inglês em um restaurante que estava enfeitado com a bandeira do país.

Outros assistiram à cerimônia em uma projeção gigantesca no Brooklyn, na qual algumas pessoas estavam vestidas com roupa de gala, usando tiaras e chapéus com babados.

A TV a cabo TLC buscou aumentar a sua audiência ao organizar um casamento de três casais em um palco montado sobre o agitado cruzamento na Times Square.

"É fantástico que aconteça no mesmo dia. Parece que estamos fazendo isso para eles", disse o noivo Hector Abreu, 27. "Não, é para nós", interrompeu a noiva Candice Chapman.

Os casamentos foram organizados para acontecer apenas 30 minutos depois da cerimônia na abadia de Westminster e foram aplaudidos pelos expectadores que assistiram a tudo e ouviram o ritual por fones de ouvido.

"Isto é muito melhor do que Londres, não é, pessoal?", disse o apresentador do show Randy Fenoli. A audiência, talvez não convencida disso, aplaudiu sem entusiasmo.