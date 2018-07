Nokia cortará mais de 1.000 postos de trabalho em TI

A fabricante finlandesa de celulares vai transferir 820 funcionários para a HCL Technologies e Tata Consultancy Services e cortar 300 posições no total.

Os mais recentes cortes, a maioria na Finlândia, fazem parte do plano anunciado em junho para cortar 10 mil empregos mundialmente. A companhia reduziu 30 por cento do quadro de funcionários sob a gestão do presidente-executivo Stephen Elop.

A Nokia, que já foi a maior fabricante mundial de celulares, foi ultrapassada por Apple e Samsung Electronics no lucrativo mercado de smartphones.

(Por Terhi Kinnunen e Ritsuko Ando)