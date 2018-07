Nokia lança smartphone Lumia voltado ao mercado chinês

A China Mobile, maior operadora móvel do mundo com mais de 700 milhões de usuários, começará a vender o Lumia 920T, primeiro celular com a nova plataforma Windows Phone 8, da Microsoft, voltado à rede chinesa 3G.

A companhia também anunciou nesta quarta-feira o lançamento do Lumia 620.

Com valor estimado em 249 dólares, o aparelho será comercializado a partir de janeiro na Ásia e, posteriormente, na Europa e Oriente Médio.

(Por Redação Helsinque)