Nokia Lumia 920 será mais caro que Galaxy S3 na Suécia e Itália

Analistas dizem que Nokia terá dificuldade para explicar as vantagens do Lumia 920, que usa o software Windows Phone 8, da Microsoft e é visto como potencialmente a última chance da companhia de entrar no rentável segmento e garantir seu futuro.

"Eles são bem parecidos em termos de hardware, o que dificulta para a Nokia explicar o custo extra aos consumidores --eles prefeririam pagar menos se estão assumindo um risco", disse o analista Nick Dillon, da Ovum.

A Nokia informou que as lojas suecas venderiam o Lumia 920 a cerca de 5.700 coroas suecas (860 dólares), excluindo subsídios. O Galaxy S3 é vendido a 4.515 coroas suecas na Expansys, uma das maiores lojas online da Europa.

Na Itália, o Lumia 920 será vendido por 599 euros (770 dólares), em comparação aos 530 euros pedidos pelo Galaxy S3, no mercado há quatro meses.

