Nokia pode reduzir recuo da receita por impulso do Lumia na China

Também é esperado que os resultados trimestrais na quinta-feira mostrem uma mudança favorável para a Nokia Siemens Networks (NSN) , impulsionando a última linha do balanço e apoiando uma recuperação das ações.

Enquanto analistas dizem que a Nokia ainda tem que provar que pode sobreviver em uma indústria que está sendo cada vez mais dominada pela Samsung e pela Apple, uma melhora lenta, mas estável, pode ajudar Elop a ganhar tempo enquanto tenta implementar sua estratégia de recuperação.

A Nokia está colocando suas esperanças nos telefones Lumia, que usam o software Windows, da Microsoft. Desde que divulgou, no final do ano, um acordo para vender os aparelhos na China, lançou versões mais baratas do smartphone para satisfazer um mercado global mais sensível a preços.

Analistas em média esperam uma queda de 11,8 por cento na receita líquida no primeiro trimestre na comparação anual, para 6,48 bilhões de euros (8,49 bilhões de dólares), de acordo com uma pesquisa da Reuters, um declínio mais moderado do que os 19,6 por cento no trimestre anterior.

O prejuízo da Nokia, que exclui itens especiais, deve cair para 0,04 euros por ação ante 0,08 euros por ação um ano antes.