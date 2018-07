Nokia quer obter 750 mi de euros com emissão de bônus conversíveis A fabricante de celulares Nokia planeja levantar 750 milhões de euros (980 milhões de dólares) com a emissão de bônus conversíveis em ações a fim de reforçar sua posição de caixa, em um momento que luta para conquistar terreno perdido para as concorrentes Apple e Samsung.