Nokia Siemens anuncia saída de vice-presidente financeiro

Schroeter era conhecido por ser próximo ao vice-presidente financeiro da Siemens, Joe Kaeser, que segundo um jornal alemão no ano passado disse que a Nokia Siemens deveria ter negociado com líderes sindicais alemães antes de fazer as demissões no país.

A Nokia Siemens não deu motivos para a saída do executivo, de efeito imediato, a não ser que fazia parte da reestruturação da companhia. O vice-presidente operacional, Samih Elhage, é o substituto de Schroeter.

Representantes da Siemens e da Nokia não estavam disponíveis para comentar o assunto. A Nokia Siemens é presidida por Rajeev Suri, na Finlândia.

A fabricante de equipamentos tem mostrado sinais de melhoras nos últimos trimestres, ajudada por um amplo plano de reestruturação que cortou cerca de 20,5 mil dos 74 mil postos de trabalho da empresa.

Nokia e Siemens têm buscado alternativas para sair da joint venture por meio de venda ou oferta pública. Analistas prevêem uma decisão para os próximos meses.

(Por Jens Hack)