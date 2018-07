Nokia Siemens Networks inicia demissões na Finlândia

A companhia, formada por Nokia e Siemens em 2007, anunciou em novembro passado que planejava cortar 25 por cento do quadro de funcionários em todo o mundo diante dos esforços para registrar lucro, apesar da guerra de preços com concorrentes chinesas e com a sueca Ericsson.

A Nokia Siemens Networks informou neste ano que cortará cerca de 2,9 mil postos de trabalho na Alemanha, onde emprega 9,1 mil pessoas.

(Por Redação Helsinque)